С 1 января в России вступят в силу новые правила противопожарной безопасности

Они утверждены правительством страны.

К примеру, нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и другим объектам недвижимости. Особые требования станут предъявлять к тем, кто захочет приготовить шашлык.

«Расстояние от мангалов до построек должно составлять не менее пяти метров. Вокруг них на расстоянии двух метров необходимо убрать все горючие материалы», - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Бабышин.

Разводить костер можно будет только в котловане, яме или закрытой металлической емкости. При этом, до ближайших построек должно быть не менее 50 метров, до лесов - от 30 до 100 метров. За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара - до пяти тысяч, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.