Информационное агентство «Пенза-Пресс» подвело итоги новогоднего квеста

Наши коллеги из информационного агентства «Пенза-Пресс» уже подвели итоги праздничного квеста. В преддверии Нового года, чтобы поднять настроение жителям города, они организовали веселую акцию.

Они нашли то, что искали. Для трех победителей новогоднего квеста, организованного информационным агентством «Пенза-пресс», подарки от партнера акции спортивно-экипировочного центра X-Life уже подготовлены. Все призеры - представительницы прекрасного пола. Алина Кулькова вместе с сыном нашла восемь шаров.

«Листала ленту новостей «Пензу-Пресс», увидела, что проходит такой квест и первые шары были в центре города. Мы как раз должны были с ребенком идти на театральный кружок. Я предложила дойти и нашли там два шарика, а потом азарт взял верх, и я захотела выиграть куртку мужу», - рассказала победительница новогоднего квеста Алина Кулькова.

По условиям квеста, пензенцам предстояло разгадать загадку, выехать на место, найти шар с логотипом «Пенза-Пресс», сделать селфи, опубликовать в соцсетях, добавив обозначенные в правилах хэштеги.

«Хочется отметить, что для нас это первый квест в таком формате. Мне кажется, опыт все-таки у нас получился положительны. Мы определенно будем продолжать в том же духе, готовить для наших читателей и подписчиков новые квесты», - поделилась заместитель главного редактора информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

Уже в скором времени пензенцы смогут стать участниками и других акций. Узнать о них можно на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» медиахолдинга «Экспресс».