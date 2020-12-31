Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом

2020 год для Приволжского федерального округа, так же как для России и всего мира, стал годом вызовов и больших перемен, испытаний и тревог, ведь человечество столкнулось с новой, неизвестной и опасной инфекцией. Пришлось изменить привычный образ жизни, отказаться от многих планов, привычек, часто – и от общения с родственниками и

друзьями. 2020 стал также годом веры и обретения надежды, ведь мы сплотились

и стали еще ближе и ответственнее, мы стали сильнее. Врачи, волонтеры, ученые, студенты, все неравнодушные люди – мы прошли проверку на прочность, сдали экзамен на человечность, доброту и отзывчивость», - напомнил полпред.

Он отметил, что в уходящем году, несмотря на сложности, для повышения качества жизни в округе было сделано очень многое – построены детские сады, школы, дома, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.

Сплоченность и сила духа помогли нам справиться с этим новым вызовом.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым, 2021 годом! Всех православных христиан – с Рождеством Христовым! Пусть все дорогие вам люди будут здоровы, пусть в ваших домах царят любовь, благополучие,

взаимопонимание и уважение, пусть ваши сердца будут наполнены радостью и счастьем!» - пожелал Игорь Комаров.