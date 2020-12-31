Иван Белозерцев поздравил пензенцев с наступающим Новым годом

«Мы пережили трудный год, отпустим его с миром и войдем в новый 202-й с новой надеждой! Мы вступаем в новый отсчет времени. Каким оно будет - во много зависит от каждого из нас, от того, насколько светлыми будут наши чувства, насколько добрыми будут наши дела!» - обратился к пензенцам глава региона.

Иван Белозерцев пожелал жителям почувствовать волшебство новогодней ночи и наполниться праздничным настроением.

«Пусть рядом с вами сейчас и каждый день будут близкие, дорогие сердцу люди, а в ваших домах сохраняется мир и согласие, тепло и уют! Пусть ваши семьи будут крепкими, счастливыми и благополучными, дети - здоровыми и талантливыми, друзья - верными и надежными. Пусть забота о старшем поколении согреет ваши сердца, поможет проявить чуткость и душевную щедрость», - добавил он.

Губернатор поблагодарил жителей региона за оказанную поддержку, стремление сделать Пензенскую область лучше, за сопричастность и инициативность.

«Я желаю каждому из вас крепкого здоровья благополучия любви и процветания! С Новым 2021 годом!» - поздравил Иван Белозерцев.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».