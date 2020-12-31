Коронавирус унес жизни еще двоих пензенцев

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о гибели еще двоих жителей региона, которые не справились с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки врачи констатировали смерть двух мужчин 71 и 66-лет. Оба пациента страдали от тяжелых хронических заболеваний, но причиной летального исхода стала коронавирусная пневмония.

Напомним, режим повышенной готовности в области продлен до 15 января. Роспотребнадзор обязует всех носить маски, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию.