Коронавирус унес жизни еще двоих пензенцев

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о гибели еще двоих жителей региона, которые не справились с коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки врачи констатировали смерть двух мужчин 71 и 66-лет. Оба пациента страдали от тяжелых хронических заболеваний, но причиной летального исхода стала коронавирусная пневмония.
Напомним, режим повышенной готовности в области продлен до 15 января. Роспотребнадзор обязует всех носить маски, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию.