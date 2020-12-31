От коронавируса вылечились еще 139 пензенцев

Как рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, на 31 декабря выздоровели еще 139 человек. Таким образом, за все время пандемии в области переболел 21031 житель.

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать меры безопасности: не забывать носить маску, как можно чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию.