От коронавируса вылечились еще 139 пензенцев

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В больницах Пензенской области состоялась очередная выписка пациентов, которые переболели ковидом.
Как рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, на 31 декабря выздоровели еще 139 человек. Таким образом, за все время пандемии в области переболел 21031 житель.
Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать меры безопасности: не забывать носить маску, как можно чаще мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию.