Сколько праздничных выходных ждет россиян в 2021 году

В 2021 году россиян ждут 30 праздничных выходных – первые из них начнутся уже с 1 января и продлятся до 10 числа.

Также выходными станут еще несколько дней в разных месяцах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Российскую газету». Так, из-за Дня защитника Отечества сократится рабочая неделя в феврале, и жители страны будут отдыхать с 21 по 23 число. С 6 по 8 марта будут нерабочими из-за Международного женского дня.

Длинные майские выходные запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10 числа месяца. Празднование Дня России переносится на 14 июня, так как сама дата, 12 июня, выпадает на субботу. А в ноябре из-за Дня народного единства россияне не будут работать с 4 по 7 число.

Сокращенной станет и последняя неделя года, так как 31 декабря объявили выходным днем.