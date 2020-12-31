Избивший маленькую дочь кузнечанин отправится в тюрьму

Согласно материалам дела, 29-летний мужчина воспитывал двух близняшек без матери, поскольку она умерла. В злополучный вечер подвыпивший отец, проснувшись, обнаружил беспорядок детской. Он поднял с кровати одну из дочерей, отругал ее и ударил ее рукой. Девочка упала, и отец ударил ее ногой по голове еще два раза. Мужчина объяснил это тем, что разозлился и не смог контролировать эмоции.

«В результате противоправных действий отца девочке причинена травма головы, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью. Потерпевшая была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь», - добавили в ведомстве.

Суд вынес горе-родителю приговор – три года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.