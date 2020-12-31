Валерий Лидин поздравил пензенцев с наступающими праздниками

«Предпраздничные дни традиционно наполнены приятными хлопотами, ожиданием важных перемен, надеждой на лучшее, верой в исполнение задуманного. Это время, когда мы можем больше внимания уделить нашим близким, проявить заботу о пожилых родственниках, подарить настоящее волшебство малышам.

Выражаю благодарность всем, кто вдалеке от семьи на рабочем месте выполняет свой служебный долг: борется за жизни пациентов, трудится на производстве, обеспечивает нерушимость границ и безопасность граждан России.

Твердо уверен, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, проявив душевную щедрость, помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, объединив усилия власти и гражданского общества, сделать всё для процветания нашей Родины», - говорится в поздравлении.

Валерий Лидин пожелал пензенцам крепчайшего здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и всего самого доброго, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.