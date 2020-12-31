Валерий Лидин поздравил пензенцев с наступающими праздниками

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Председатель ЗакСобрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с наступающими Новым годом и Рождеством.
«Предпраздничные дни традиционно наполнены приятными хлопотами, ожиданием важных перемен, надеждой на лучшее, верой в исполнение задуманного. Это время, когда мы можем больше внимания уделить нашим близким, проявить заботу о пожилых родственниках, подарить настоящее волшебство малышам.
Выражаю благодарность всем, кто вдалеке от семьи на рабочем месте выполняет свой служебный долг: борется за жизни пациентов, трудится на производстве, обеспечивает нерушимость границ и безопасность граждан России.
Твердо уверен, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, проявив душевную щедрость, помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации, объединив усилия власти и гражданского общества, сделать всё для процветания нашей Родины», - говорится в поздравлении.
Валерий Лидин пожелал пензенцам крепчайшего здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и всего самого доброго, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.