В подсобных хозяйствах предложили установить максимальное количество животных

В Совфеде предложили подкорректировать понятие «личное подсобное хозяйство» и на законодательном уровне установить максимальное количество животных, которые могут проживать там, сообщает телеканал «360» со ссылкой на интервью «Парламентской газеты».

«Вместе с тем для субъектов РФ, где животноводство является основным занятием, требуется законодательное регулирование численности сельскохозяйственных животных», — сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По мнению сенатора, в закон «О личном подсобном хозяйстве» необходимо включить норму, определяющую право региона устанавливать нормативы количества животных, которые могут находиться в хозяйстве одновременно. Или же просто дополнить положения этого закона еще одним признаком хозяйства, имеющего статус ЛПХ — личного подсобного хозяйства.

Ирина Рукавишникова объяснила, что сегодня статус ЛПХ определяется двумя признаками: установление максимального размера общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности, и его ведение в личных целях.

Кроме того, сенатор предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», чтобы органы местного самоуправления могли вести книги похозяйственного учета.