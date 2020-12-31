Андрей Лузгин: Каждый связывает с приходом Нового года надежды на позитивные перемены

Мэр поздравил пензенцев с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Уходящий год научил нас еще больше ценить жизнь и здоровье, заботиться о близких, быть на расстоянии, но оставаться месте. Он показал, что Пенза – город неравнодушных людей. Многие жители, предприятия поддержали и продолжают помогать тем, кому пришлось нелегко. Настоящий подвиг ежедневно совершают медики и волонтеры. Спасибо вам за добрые поступки во благо наших земляков! В непривычных условиях пришлось жить и работать всем нам. Каждый связывает с приходом Нового года надежды на позитивные перемены.

Дорогие друзья, хочу пожелать вам того, чего так не хватало в этом году. Стабильности, здоровья и улыбок, которые долгое время были скрыты под масками. Берегите себя и своих близких! С праздником!» - говорится в поздравлении.