Пенза вновь лидирует в суточном антирейтинге по коронавирусу

В Пензенской области за время пандемии коронавируса зарегистрировали 26048 человек, подхвативших инфекцию. Появилась география распространения заболевания на 31 декабря.

За сутки диагноз подтвердился у 199 человек.189 из них – жители города Пенза. В Заречном положительные тесты получили шесть человек, в Пензенском районе – два. Меньше всего новых зараженных оказалось в Бессоновском и Нижнеломовском районах – по одному пациенту.

Как сообщает оперштаб области по борьбе с вирусом, среди новых заболевших – семь детей от двух до 16 лет.

В настоящее время находится под наблюдением 7 678 человек, снято с него – 59 618. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 43,37% населения региона.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 15 января, также действует масочный режим. Узнать, как правильно носить маску, чтобы она не стала источником инфекции, можно здесь.