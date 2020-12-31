Владимир Мутовкин: Вместе мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты

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Глава города Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с наступающими праздниками.
«Это самые долгожданные и любимые праздники. Они наполнены радостью и ожиданием чуда. Мы встречаем их с верой в добрые перемены и надеждой, что все плохое останется в прошлом.
Хочу выразить благодарность каждому, кто в уходящем году своим самоотверженным трудом способствовал процветанию Пензы и Сурского края. Спасибо вам за любовь к родному городу и стремление сделать его краше и комфортнее! Уверен, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты и решить любые задачи.
Пусть для каждого из вас новый год станет годом развития, прогресса, знаковых и позитивных событий! Пусть он принесет в ваши дома взаимопонимание, любовь и достаток!» - говорится в поздравлении.
Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, успехов, реализации планов, исполнения самых заветных желаний и новых успехов в труде на благо Родины, сообщили в пресс-службе Гордумы.