Владимир Мутовкин: Вместе мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты

«Это самые долгожданные и любимые праздники. Они наполнены радостью и ожиданием чуда. Мы встречаем их с верой в добрые перемены и надеждой, что все плохое останется в прошлом.

Хочу выразить благодарность каждому, кто в уходящем году своим самоотверженным трудом способствовал процветанию Пензы и Сурского края. Спасибо вам за любовь к родному городу и стремление сделать его краше и комфортнее! Уверен, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты и решить любые задачи.

Пусть для каждого из вас новый год станет годом развития, прогресса, знаковых и позитивных событий! Пусть он принесет в ваши дома взаимопонимание, любовь и достаток!» - говорится в поздравлении.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, успехов, реализации планов, исполнения самых заветных желаний и новых успехов в труде на благо Родины, сообщили в пресс-службе Гордумы.