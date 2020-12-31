В российские паспорта предложили вносить данные о прививках

В России могут обязать вносить на специальную медицинскую страничку в паспорте данные о прививках. Автором инициативы стал первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Он уже направил запрос главе здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Владимир Петров отметил, что вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства до сих пор открыт, и в мире обсуждается вопрос о документировании вакцинации от коронавируса. Однако многие считают, что «паспорт вакцинированного» противоречит этическим нормам.

«Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния», — говорится в обращении.

Владимир Петров предложил дополнить внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный медицинскими страничками с отметкой о прививках, потому что в будущем, по его словам, остается опасность повторных пандемий.