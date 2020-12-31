Какая погода ждет пензенцев в первый день 2021 года

Жителям Пензенской области сообщили, какая погода установится в регионе 1 января 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, жителей ждет облачная с пояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Также по региону ожидается слабый гололед, гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/сек при порывах. Температура воздуха ночью опустится до минус десяти, днем будет колебаться от нуля до минус пяти.

Чтобы не попасть в беду из-за неблагоприятной ситуации на дорогах, водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в частности, дистанцию и боковой интервал и не превышать скорость.