Пензенцы спорят в Сети из-за поездки губернатора в Спасский детский дом

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился в своем Instagrаm-аккаунте поделился роликом с рабочей поездки в Спасский район.
«Сегодня ездил в Спасский детский дом, где провел для его воспитанников детскую прямую линию. Признаюсь, вопросы в этот раз были непростые, но это хорошо и мне понравилось. Приехал не с пустыми руками, конечно, но главный подарок для ребят — это новогодний салют. Так здорово видеть счастливые глаза детей!» - рассказал глава региона вечером 30 декабря.
Подписчики оставили множество положительных отзывов: «Очень приятно видеть радостные лица ребят», «Очень трогательно», «Спасибо, что радуете их».
Однако нашлись и те, кто раскритиковал жизнь детей в учреждении: «Салют, это очень хорошо! Это просто замечательно! Только потом у мальчиков и девочек наступают серые будни: плохая еда, серая серость, отсутствие праздников, хорошей одежды, хороших педагогов, губернаторов. Опять целый год в теснине», написал один из пользователей.
«Вы там не были, не знаете, как живут ребята, одежду они сейчас выбирают сами, педагоги прекрасные, с питанием все отлично», - ответил Иван Белозерцев.
На комментарий с критикой отреагировала и другая жительница: «Неправда, сама знаю, кормят хорошо, одежда лучше даже, чем у домашних детей».
«Почему к благородному поступку сразу столько негатива? Давайте уже смотреть на мир добрыми глазами! Спасибо вам, Иван Александрович, за то , что устроили прекрасный праздник для детей!» - призвала другая пензячка.
Напомним, в рамках поездки 30 декабря губернатор посетил Спасский детский дом, где провел «прямую линию» (0+) для детей.