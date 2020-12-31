«Руки по локоть в крови»: медик упрекнул нарушителей ограничений по коронавирусу

Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери заявил, что каждый, кто нарушает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, лично виновен в сложившейся непростой эпидобстановке.

«У всех, кто не носит маски, руки по локоть в крови», — раскритиковал врач нарушителей.

Он напомнил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса в Великобритании зафиксировано рекордное количество смертей. В некоторых регионах цифры выше тех, что были в первую волну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В издании добавили, что в декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса, который, по предварительным оценкам, распространяется с большей скоростью, чем обычный.

Напомним, медицинские маски позволяют снизить риски заражения ковидом. Врачи настоятельно рекомендуют, в случае, если вы пользуетесь одноразовой маской, то не надевайте ее повторно, если самодельной марлевой или тканевой, ежедневно стирайте ее и проглаживайте с обеих сторон.