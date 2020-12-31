Как будет работать пензенский общественный транспорт в новогодние праздники

На сайте администрации Пензы опубликовали график работы общественного транспорта с 31 декабря по 10 января.

31 декабря транспорт будет перевозить жителей в обычном режиме (троллейбусы будут работать до 20:00, автобусы большого класса - до 22:00, маршрутки - до 23:00).

С 1 по 10 января организация транспорт будет ездить по графику выходного дня. Так, с 1 по 3 января на линиях будет курсировать до 50% подвижного состава, с 4 по 7 января - до 70%, с 7 по 10 января - в объеме 90%.

По всем интересующим вопросам пензенцы могут позвонить по телефонам горячей линии ООО «Центр управления движением»: 20-70-59, 22-70-59.