В Пензенском районе сгорела иномарка. Видео

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В Пензенском районе 31 декабря загорелся автомобиль Peugeot Partner.
По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство около 11:51. Машина вспыхнула на дороге в Пензенском районе около Константиновки.
Иномарка выгорела полностью. С пламенем боролись пять спасателей и одна спецмашина.
В МЧС рекомендуют владельцам машин следить за состоянием электропроводки автомобиля и располагать огнетушитель в транспорте.