В Пензенском районе сгорела иномарка. Видео

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство около 11:51. Машина вспыхнула на дороге в Пензенском районе около Константиновки.

Иномарка выгорела полностью. С пламенем боролись пять спасателей и одна спецмашина.

В МЧС рекомендуют владельцам машин следить за состоянием электропроводки автомобиля и располагать огнетушитель в транспорте.