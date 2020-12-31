В пензенскую гимназию в качестве педагога пригласили китайца

Для учеников пятых классов в пензенской школе школа № 78 имени генерала Василия Глазунова с 1 сентября ввели китайский язык как второй иностранный.

Такое решение было принято после проведения родительских собраний и получения одобрения родительского сообщества. Однако прежде чем ввести новый предмет, в школе столкнулись со сложностями в выборе педагога.

Как сообщили в пресс-службе областного минобра, после многочисленных встреч с кандидатами на вакантное место выбрали магистранта ПГУ Ли Шутяня. Он уже долгое время живет в стране, закончил медицинский институт и в настоящее время обучается в магистратуре ПГУ по направлению «Лингвистика».

Отмечается, что учебная программа рассчитана на четыре года. Специалисты считают, что это достаточно, чтобы научиться разговаривать, тем более если со школьниками занимается носитель языка.

Ребята на уроках учатся правильному произношению звуков, написанию их, пока, латинскими буквами, в дальнейшем будут изучать иероглифы.