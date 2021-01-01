Главные достижения Пензенской области 2020 года

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году, нашему региону удалось достичь хороших результатов в различных сферах деятельности и реализации нацпроектов. Информагентство подготовило топ-13 достижений Пензенской области за 2020 год.

Пензу посетил Вячеслав Володин

В конце июня Пензенскую область с рабочим визитом посетил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. При его поддержке было принято решение о создании единого центра управления «Скорой и неотложной медицинской помощи».

Лидер по надою молока

В 2020 году среднесуточный надой молока с одной коровы составил более 20 килограммов. Именно потому Пензенская область оказалась в числе субъектов-лидеров в стране.

Визит зампреда Чернышенко

В августе Пензенскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым он осмотрел значимые объекты города, прогулялся по улице Московской и побывал в Спасском соборе.

Открытие фонтанной площади

В сентябре на Дне города Пензы состоялось открытие обновленной Фонтанной площади, которую начали реставрировать в 2019 году. В мероприятии принял участие глава региона Иван Белозерцев.

Открытие памятника Матери

В сентябре на Соборной площади в Пензе состоялась церемония открытия памятника Матери. С инициативой его создания выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Санитарная авиация

В регионе начала действовать санитарная авиация. В октябре 2020 года бригадой медиков из Пензы в Москву на вертолете «Ансат»транспортировали первого пациента. Создание такого вида социальных услуг стало возможно в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации.

Новые школы и детсады

В 2020 году в Пензенской области построили две современные школы на 800 и 1100 мест, а также два детских сада.

Первые по нацпроекту «БКАД»

По реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который инициировал Президент РФ Владимир Путин, Пензенская область заняла первое место.

Рекордный урожай

Подводя итоги уборочной кампании, в ноябре стало известно, что в 2020 году пензенские аграрии собрали 3 миллиона 333 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Этот урожай стал рекордным за всю историю региона.

Рост зарплаты

В Пензенской области в 2020 году средняя заработная плата жителей региона выросла на 6,5 процента.

Спасение пациента с полным поражением легких

Пациента, у которого диагностировали 100 процентов поражение легких, спасли врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. На стационарном лечении он находился полтора месяца и несколько дней в реанимации.

Открытие Центра «Губернский»

В декабре после трех лет масштабной реконструкции в Пензе открылся обновленный Центр культурного развития «Губернский». На строительство выделили порядка 700 миллионов рублей из федерального бюджета.

В лидерах по реализации нацпроектов

Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по реализации нацпроектов, на которые в 2020 году ушло 13 миллиардов рублей.