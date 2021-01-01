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01.01.2021г.
Главные достижения Пензенской области 2020 года

Главные достижения Пензенской области 2020 года

Пт, 01.01.21 10:12
Просмотров: 486
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году, нашему региону удалось достичь хороших результатов в различных сферах деятельности и реализации нацпроектов. Информагентство подготовило топ-13 достижений Пензенской области за 2020 год.

Пензу посетил Вячеслав Володин

В конце июня Пензенскую область с рабочим визитом посетил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. При его поддержке было принято решение о создании единого центра управления «Скорой и неотложной медицинской помощи».

Лидер по надою молока

В 2020 году среднесуточный надой молока с одной коровы составил более 20 килограммов. Именно потому Пензенская область оказалась в числе субъектов-лидеров в стране.

Визит зампреда Чернышенко

В августе Пензенскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым он осмотрел значимые объекты города, прогулялся по улице Московской и побывал в Спасском соборе.

Открытие фонтанной площади

В сентябре на Дне города Пензы состоялось открытие обновленной Фонтанной площади, которую начали реставрировать в 2019 году. В мероприятии принял участие глава региона Иван Белозерцев.

Открытие памятника Матери

В сентябре на Соборной площади в Пензе состоялась церемония открытия памятника Матери. С инициативой его создания выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Санитарная авиация

В регионе начала действовать санитарная авиация. В октябре 2020 года бригадой медиков из Пензы в Москву на вертолете «Ансат»транспортировали первого пациента. Создание такого вида социальных услуг стало возможно в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации.

Новые школы и детсады

В 2020 году в Пензенской области построили две современные школы на 800 и 1100 мест, а также два детских сада.

Первые по нацпроекту «БКАД»
По реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который инициировал Президент РФ Владимир Путин, Пензенская область заняла первое место.

Рекордный урожай

Подводя итоги уборочной кампании, в ноябре стало известно, что в 2020 году пензенские аграрии собрали 3 миллиона 333 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Этот урожай стал рекордным за всю историю региона.

Рост зарплаты

В Пензенской области в 2020 году средняя заработная плата жителей региона выросла на 6,5 процента.

Спасение пациента с полным поражением легких

Пациента, у которого диагностировали 100 процентов поражение легких, спасли врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. На стационарном лечении он находился полтора месяца и несколько дней в реанимации.

Открытие Центра «Губернский»
В декабре после трех лет масштабной реконструкции в Пензе открылся обновленный Центр культурного развития «Губернский». На строительство выделили порядка 700 миллионов рублей из федерального бюджета.

В лидерах по реализации нацпроектов
Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе по реализации нацпроектов, на которые в 2020 году ушло 13 миллиардов рублей.

Источник фотографии: скриншот — http://tv-express.ru/sobitiya/predsedatel-gosudarstvennoj-dumy-vyacheslav-volodin-posetil-penzu, фото информагентства "Пенза-Пресс"
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01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
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