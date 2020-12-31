В Пензе рассказали, куда жаловаться на неубранный снег

В администрации Пензы предоставили список телефонов, по которым можно обращаться с жалобами на неубранный снег.

Если сугробы на территории двора, то нужно звонить в управляющую компанию, ТСЖ. Контакты можно найти на квитанциях и на стендах с информацией в подъездах.

Если управляйка бездействует, следует жаловаться в Госжистройтехинспекцию: 94-13-91, ginsp58@mail.ru.

По городским дорогам и тротуарам информацию принимает МУП «Пензадормост» (телефон 57-49-95, penzadormost@mail.ru), департамент ЖКХ (телефон 42-83-23).

По содержанию дорог в частном секторе, внутриквартальных проездов многоквартирных домов рекомендуют звонить в администрацию района:

- администрация Железнодорожного района, 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;

- администрация Ленинского района, 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-18, 54-39-94;

- администрация Октябрьского района, 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-90-50, 92-90-08;

- администрация Первомайского района, 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия), 34-34-66, 34-39-51.

Также круглосуточно работает Единая дежурная диспетчерская служба города: 05 и 63-10-05.

«Помимо вопросов содержания городских территорий, операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения: пожарах, коммунальных авариях, наводнениях, обрушениях зданий и т.д.», - отмечает пресс-служба мэрии.