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31.12.2020г.
В Пензе рассказали, куда жаловаться на неубранный снег

В Пензе рассказали, куда жаловаться на неубранный снег

Чт, 31.12.20 16:49
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В администрации Пензы предоставили список телефонов, по которым можно обращаться с жалобами на неубранный снег.

Если сугробы на территории двора, то нужно звонить в управляющую компанию, ТСЖ. Контакты можно найти на квитанциях и на стендах с информацией в подъездах.

Если управляйка бездействует, следует жаловаться в Госжистройтехинспекцию: 94-13-91, ginsp58@mail.ru.

По городским дорогам и тротуарам информацию принимает МУП «Пензадормост» (телефон 57-49-95, penzadormost@mail.ru), департамент ЖКХ (телефон 42-83-23).

По содержанию дорог в частном секторе, внутриквартальных проездов многоквартирных домов рекомендуют звонить в администрацию района:

- администрация Железнодорожного района, 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;

- администрация Ленинского района, 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-18, 54-39-94;

- администрация Октябрьского района, 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-90-50, 92-90-08;

- администрация Первомайского района, 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия), 34-34-66, 34-39-51.

Также круглосуточно работает Единая дежурная диспетчерская служба города: 05 и 63-10-05.

«Помимо вопросов содержания городских территорий, операторам можно сообщить о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной жизнедеятельности населения: пожарах, коммунальных авариях, наводнениях, обрушениях зданий и т.д.», - отмечает пресс-служба мэрии.

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31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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