В Пензе на новогодних каникулах с ребятами будут работать дворовые тренеры

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В Пензе на открытых площадках, в том числе хоккейных коробках, будут работать дворовые тренеры. Они будут заниматься с ребятами, которые посетят объекты на новогодних каникулах.
График работы тренеров размещен на сайте мэрии. Они намерены трудиться во второй половине дня.
Также в праздники в Пензе для детей и взрослых будут идти новогодние спектакли и представления (афиша – тут), конкурсы и викторины (афиша – тут).