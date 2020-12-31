В Сети появилось новогоднее обращение президента Владимира Путина

Первыми его услышали жители Чукотки и Камчатки. В 16:00 глава государства поздравил Сахалин и Магадан. Далее были жители Хабаровского края и Еврейской автономной области, пишет lenta.ru.

Существенная часть обращения посвящена теме коронавиурса и тем изменениям, которые из-за него произошли в обществе. Также он отметил такую тему как празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она стала одной из основных в уходящем году.

«Давайте помечтаем о самом светлом: о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать «спасибо» каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и родным людям! Счастья вам в наступающем новым 2021 году!», - отметил Владимир Путин.