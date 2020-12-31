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31.12.2020г.
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за 2020 год

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за 2020 год

Чт, 31.12.20 18:28
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Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 и в 2021 годах.

ТАСС сообщает, что прожиточный минимум на душу населения за 2020 год, по предварительным оценкам, составит 11 тысяч 301 рубль.

«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 тысяч 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 тысяч 223 рубля, для пенсионеров — 9 тысяч 299 рублей, для детей — 11 тысяч 203 рубля», — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. По подсчетам Минтруда, прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 тысяч 653 рубля, трудоспособного населения — 12 тысяч 702 рубля, для детей — 11 тысяч 303 рубля, а для пенсионеров —10 тысяч 22 рубля.

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31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
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21.12.2020 05:00
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18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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