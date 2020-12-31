Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за 2020 год

Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 и в 2021 годах.

ТАСС сообщает, что прожиточный минимум на душу населения за 2020 год, по предварительным оценкам, составит 11 тысяч 301 рубль.

«Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 тысяч 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 тысяч 223 рубля, для пенсионеров — 9 тысяч 299 рублей, для детей — 11 тысяч 203 рубля», — говорится в материале.

В ведомстве добавили, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. По подсчетам Минтруда, прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 тысяч 653 рубля, трудоспособного населения — 12 тысяч 702 рубля, для детей — 11 тысяч 303 рубля, а для пенсионеров —10 тысяч 22 рубля.