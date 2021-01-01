1 января 2021 года повысилась стоимость проезда от Заречного до Пензы и обратно

Стоимость проезда на автобусе от Заречного до Пензы и обратно снова повысилась.

Теперь от Заречного до Пензы и обратно на автобусе можно доехать за 44 рубля. Таким образом цена проездного билета повысилась на 2 рубля. Об этом редакции «Пенза-Пресс» сообщила одна из жительниц закрытого города Пензенской области.

Отметим, что в середине декабря 2020 года отмечалось повышение стоимости проездного билета в маршрутках на 4 рубля, то есть с 36 до 40 рублей. Прочитать об этом можно здесь.