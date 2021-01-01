За новогоднюю ночь в Пензенской области произошло два пожара

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В первый день года после часа ночи специалистам поступило сообщение о пожаре на ул. Боровиковского в Пензе.
«Обгорели стены внутри кирпичной бани и гаража на площади 20 квадратных метров. На тушение пожара привлекались 4 единицы техники и 21 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
А после трех часов ночи произошел пожар в поселке Пачелма на ул. Полбицина. Сгорели деревянные надворные постройки площадью 60 квадратных метров. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Пострадавших нет.