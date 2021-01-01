1 января 2021 года Пенза стала лидером суточного рейтинга по коронавирусу

Стало известно, в каких городах и районах Пензенской области выявили новых зараженных Covid-19.

За прошедшие сутки коронавирус в Пензенской области выявили у 196 жителей. В своем Telegram-канале пресс-секретарь правительства и губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, в каких городах и районах региона выявили новых зараженных Covid-19. Больше всех инфицированных в Пензе — 132 человека. В Башмаковский районе — 15, Бессоновском — 13, Нижнеломовском — 12, Заречном — 6, Пензенском и Шемышейском — по 5, Спасском, Лунинском и Тамалинском — по 2, а в Земетчинском и Белинском — по одному человеку.

Напомним, что режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 15 января включительно. Граждан по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.