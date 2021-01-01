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01.01.2021г.
Хорошие новости к новом году: сумма маткапитала увеличилась

Хорошие новости к новом году: сумма маткапитала увеличилась

Пт, 01.01.21 14:38
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В 2021 году сумма материнского капитала увеличилась.

На сайте телеканала «360» сообщается, что в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7 процента, исходя из инфляции. Ссылаясь на данные РИА «Новости», журналисты пояснили, что сумма маткапитала составит теперь 483 тысячи 882 рубля на первого ребенка и 639 тысяч 432 рубля на второго.

«Мы возобновили индексацию материнского (семейного) капитала, и это потребует увеличения расходов бюджета Пенсионного фонда на последующие годы. Данные расходы предусмотрены», — сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

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01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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