Хорошие новости к новом году: сумма маткапитала увеличилась

В 2021 году сумма материнского капитала увеличилась.

На сайте телеканала «360» сообщается, что в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7 процента, исходя из инфляции. Ссылаясь на данные РИА «Новости», журналисты пояснили, что сумма маткапитала составит теперь 483 тысячи 882 рубля на первого ребенка и 639 тысяч 432 рубля на второго.

«Мы возобновили индексацию материнского (семейного) капитала, и это потребует увеличения расходов бюджета Пенсионного фонда на последующие годы. Данные расходы предусмотрены», — сообщил глава Минтруда Максим Топилин.