Утром 2 января пожарные вытащили пензенца из огня

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После пяти часов утра в квартире дома на проспекте Строителей случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Сгорели постельные принадлежности на площади двух квадратных метров.
«Прибывшими на место вызова сотрудниками в количестве 12 человек и 2 единиц спецтехники, был спасен хозяин квартиры», — сообщили в ведомстве.
Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
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