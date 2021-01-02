Утром 2 января пожарные вытащили пензенца из огня

Утром 2 января пензенские пожарные спасли мужчину от гибели.

После пяти часов утра в квартире дома на проспекте Строителей случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Сгорели постельные принадлежности на площади двух квадратных метров.

«Прибывшими на место вызова сотрудниками в количестве 12 человек и 2 единиц спецтехники, был спасен хозяин квартиры», — сообщили в ведомстве.

Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

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