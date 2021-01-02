Стало известно, сколько больных коронавирусом пензенцев выявили ко 2 января 2021 года

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Всего в регионе зафиксировано 26 445 случаев заражения, прирост за сутки составил 201 человек. Выздоровели 21 302 жителя, умерло 323 пациента.
Всего по России число заболевших достигло 3 212 637 человек, прирост за сутки составил 26 301 случай.
Напомним, что режим повышенной готовности продлен до 15 января включительно. Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.