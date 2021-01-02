Ночью 2 января при пожаре погиб пензенец

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Пожар произошел в двухквартирном деревянном доме в селе Можарка после трех часов ночи. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что сгорела кровля дома, внутри одной из квартир выгорело по всей площади.
Хозяин квартиры погиб. Борьбу с огнем вели 9 пожарных и 3 единицы специальной техники.
Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности! Проведите новогодние праздники, не подставляя угрозе свою жизнь и жизни ваших близких!