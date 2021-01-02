В Пензенской области коронавирусом заболели почти 70 детей

Оперативные данные на 2 января 2021 года.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в своем Telegram-канале сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус выявили у 68 детей: от 9 месяцев до 17 лет.

Напомним, что всего в регионе зафиксировано 26 445 случаев заражения, прирост за сутки составил 201 человек. Выздоровели 21 302 жителя, умерло 323 пациента.

Режим повышенной готовности продлен до 15 января включительно. Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.