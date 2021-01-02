В Пензе за сутки выявили более 150 зараженных Covid-19

Array ( [temp] => -5 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
В своем Telegram-канале пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что больше всего за прошедшие сутки Covid-19 выявили у 201 жителя регина. В Пензе — 154 человека, Бессоновском районе — 13, Каменском — 11, Тамалинском — 7, Заречном — 6, Иссинском — 5, Пензенском — 3 и Пачелмском — 2 человека.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. Важно пользоваться маской и антисептиком.