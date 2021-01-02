Глава пензенского минздрава Александр Никишин подвел итоги 2020 года

В соцсети он написал, что в 2020 году в сфере здравоохранения региона удалось очень многое реализовать. Например, впервые в Пензенской области заработала санитарная авиация, за 2019-2020 годы в области появились 28 ФАПов и 2 врачебные амбулатории в 14 районах области. Более того, передвижной парк спецтехники в виде флюорографов, маммографов и медицинских комплексов укомплектован на 100 процентов, а в медорганизации поставлено более 200 единиц современного оборудования

Также на укрепление материально-технической базы детских учреждений выделено 166 миллионов рублей, закуплено 84 единицы дорогостоящего медицинского оборудования.



«В Новом году перед нами стоят новые задачи. 2021 год – год продолжения реализации национальных проектов и старт программы модернизации первичного звена здравоохранения. Нам предстоит решить амбициозные задачи, призванные повысить эффективность отрасли, улучшить доступность и качество медицинской помощи», — добавил Александр Никишин.