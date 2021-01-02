Министр здравоохранения Пензенской области провел медобход в КИМе

Глава пензенского минздрава Александр Никишин посетил областной центр специализированных видов медицинской помощи.

Вместе с главным врачом КИМа Сергеем Рыбалкиным и внештатным специалистом по инфекционным заболеваниям Джамилей Курмаевой министр Александр Никишин провел медицинский обход больницы и пообщались ее с пациентами. Информация об этом появилась в социальной сети Instagram.



«Радует, что пациенты не унывают, встречают Новый год с боевым настроением, пониманием, что скоро они будут дома. Конечно, все они остаются в надежных руках медицинских работников, которые в эту ночь будут на своем рабочем месте и оказывать необходимую медицинскую помощь», — написал глава пензенского минздрава.