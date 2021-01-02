В Пензе сменился директор МУП «Спецбюро»

Врио пензенского предприятия сменился после резонансного в Сети видео.

Стало известно, что администрация Пензы расторгла трудовой договор с врио директора МУП «Спецбюро» Любовью Курамшиной. Об этом пензенским журналистам сообщили в пресс-службе мэрии. Исполнять обязанности руководителя ритуальной организации теперь будет Александр Царев.

Напомним, глава жестко раскритиковал МУП «Спецбюро» за неочищенное от снега кладбище, видео с которого вызвало негативные отклики общественности. В ролике заметно, как гроб с телом покойной волокут на санках из-за того, что дорогу не очистили.