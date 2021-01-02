Пензенская полиция рассказала об итогах работы в новогоднюю ночь

Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь

За дежурные сутки 31 декабря зарегистрировано 22 сообщения криминального характера, в том числе одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, два мошенничества и шесть краж имущества граждан. На территории региона произошло одно ДТП, в котором один человек погиб, 12 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Жителей Пензенской области призывают соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также ограничить употребление спиртных напитков, чтобы не стать жертвой преступлений либо самим не совершить их. Также важно помнить, что управлять авто в состоянии алкогольного опьянения запрещено.