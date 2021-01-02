В здании пензенского автовокзала задержали мужчину

В Пензе росгвардейцы задержали мужчину в здании автовокзала.

Утром сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в районе автовокзала совершены противоправные действия. Правоохранители незамедлительно выдвинулись по адресу.

Сотрудник охраны автовокзала рассказал, что некоторое время назад к нему обратился гражданин и сообщил, что случайно оставил свой телефон на лавочке неподалеку. Обнаружив это, он вернулся к лавочке, но смартфона там уже не было. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, росгвардейцы вычислили злоумышленника. Им оказался 54-летний житель Тверской области.