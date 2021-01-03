Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом

С начала пандемии коронавируса в России прошел почти год. Многие жители перенесли болезнь по-разному: кто-то бессимптомно, кто-то – тяжело, а некоторые, к сожалению, не смогли справиться с ней. О страшном вирусе пациенты рассказывают в Сети, призывая людей быть благоразумными и соблюдать меры профилактики. Один из таких – 34-летний пензенец Александр Лушников.

Коронавирус атакует

Как и большинство россиян, Александр впервые услышал про коронавирус в феврале прошлого года и не придал большого значения новостям об инфекции.

«Все изменилось в конце августа-сентябре. В начале - постоянная усталость, особенно во второй половине дня, привычные действия даются с трудом, но кто на такое обращает внимание? Дальше больше - кошмарные сны, от которых ты просыпаешься с криком и в холодном поту. Но разве и это будет служить поводом для беспокойства? А дальше - непонятное образование на коже, которое ушло само, и повышение температуры до 37,5. Поход к хирургу, мази и прочее. Шишка прошла, а дальше стало только хуже...Резкое повышение температуры, доходит до сорока градусов. Тут уже сомнения, берешь больничный, вызываешь участкового терапевта», - вспоминает Александр.

Врач посетил его только на пятый день.

«Еще до нее я через другие каналы узнал, что нужно колоть антибиотик «...»* и пить противовирусные. Была надежда, что все скоро завершится, ведь лечение получено. Но завершаться эта вирусная Санта-Барбара не хотела», - добавил горожанин.

В течение двух недель температура то повышалась, то понижалась, а силы покидали пациента. Результаты рентгена показали, что у мужчины пневмония легкой степени.

«Как потом говорили в нашем ковидном отделении: «Рентген при ковиде - чушь, надо делать компьютерную томографию (КТ)». По счастливой случайности оказалось свободным окошко в частном диагностическом центре на КТ. Я приехал на такси поздно вечером, там уже ощущался дух того самого «ковидного отделения»: персонал – «терминаторы» в чумных костюмах. Утром забрали результат: на одном легком - до 49%, на другом - менее 25%, в среднем - около 28%. Да, всем говорил, что 28%. Подробности, что одно из легких у тебя на самом деле почти уполовинено, не очень приятны. Но другое оказалось намного «живей» - это, наверно, позволило сатурации не особо снижаться. Пульсоксиметр, измеряющий это дело, я заказал через интернет - правда, он был не просто врущим, а бракованным, и показывал то 98%, то через 15 минут - 36% и сам безумно пищал от своих показателей», - отмечает Александр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жизнь в больнице

Спустя время после некоторого улучшения ему стало хуже: «Температура опять полезла вверх, как альпинист, появилась одышка, стало трудно дышать полной грудью, стало трудно говорить». Однако результат ПЦР- теста оказался отрицательным. К вечеру мужчине стало совсем нехорошо, и он вызвал «скорую». Благодаря результатам КТ, сделанным ранее, пензенец оказался в городской больнице №4.

«Когда собирался, провожал отец. Внутренний голос говорил, что я вижу его живым последний раз. Думал, что просто брежу...» - вспоминает он.

Оказавшись в медучреждении, мужчина увидел следующее: «Приемный покой представлял просто поток - все забито людьми, и они постоянно прибывали и прибывали».

«Наконец и меня позвали в кабинет - замученный, но очень понимающий врач в чумном костюме и такой оранжевой обуви...

- Вы и так про себя все знаете, - произнес он.

- У меня же не все так плохо? - спросил я.

- Ну, вообще-то не слабо, - честно ответил он.

Когда я ждал, пока отведут в отделение, заметил, как по коридору ходил один мужчина и мучился ознобом. Нас обоих посадили в лифт. Он предложил, когда приедем, «бахнуть по ковиду», ибо у него имеется. Нас развезли по этажам - пока ковид «бахал» по нам...» - делится Александр.

А дальше – «красная зона», похожая, по его словам, на госпиталь времен войны, где коридор забит койками с людьми, надеющимися на чудо, плачущими, стонущими и умоляющими о помощи Всевышнего.

«Меня положили на одну из лавок, так как мест в эту ночь, понятное дело, в палатах не было. Последующие события помню плохо. Как потом говорили лежащие неподалеку, ставшие соседями по палате: «Ты был совсем никакой». Помню, где-то в первом часу ночи по коридору пошли медсестры с капельницами. «Он там вообще дышит?» - услышал я голоса и увидел над собой два лица в масках. «Так, молодой человек, как вы? Дышим плохо?»- спросили они. Я что-то ответил, причем странно было это все, когда тебе еще недавно мерили сатурацию, температуру, ты передвигался на своих двоих, но никакого испуга не было... Была заторможенность...Итак, поставили капельницу, сделали три укола...После капельницы я ощутил, что от лекарств стала сползать кожа на лице и на руках, но и пускай. Обновится», - рассказал пациент.

Ночью медики разбудили его, поставили капельницу и сделали еще уколы. Александр вспоминает, что подумал тогда, что утром станет лучше, однако все только начиналось: держалась высокая температура, а кроме чувства сдавленности в груди, прибавились новые проблемы - давление и повышенный пульс, что вызывало боли в сердце. Аппетита у него также не было. Повторное КТ не показало ничего нового.

Надежда на выздоровление

Мужчина поделился и своим мнением о больнице, в которой медики боролись за его жизнь.

«4-я больница вызывает разные отзывы: от «там хотя бы лечат» до «там творится такое». Я про нее хочу сказать только хорошее. За второй день меня осмотрела три врача. Первый - тот, что был в приемном покое, второй - заведующая отделением (да еще и тело проверила на предмет тромбов), ну и третий – непосредственно, лечащий врач, его звали Дмитрий, он был обладателем низкого и твердого голоса, что вкупе с чумным костюмом делало его совсем похожим на терминатора. Теперь в его руках была моя жизнь. На третий день у меня с ним состоялся серьезный разговор. Ну, как разговор - я полулежал, обливаясь потом, отказывался от еды и воды, а он твердо заявлял: «Ничего, я сделаю так, чтобы вам стало легче».

Вечером пришел такой же молодой медбрат и разложил на моей койке целый набор шприцов. На мой вопросительный взгляд, реально ли вся эта аптека для меня, он ответил: «Так надо, Сань». Надо, так надо, мы люди не гордые, мы просто хотим оправиться», - признается пациент.

По его словам, назначенные лекарства подействовали не сразу: «Катавасия продолжалась. В один из вечеров появилось стойкое понимание, что дело пахнет уже не керосином, а пожаром, так как голова ходила ходуном, появились обморочные состояния... Оставалось тихо шептать молитвы».

Долгое лечение принесло свои плоды – пациенту стало лучше. Он сообщил, что выздоровление от коронавируса – далеко не такое, каким его себе представляют, оно будет длится не одну неделю, и даже не месяц.

«В ночь перед тем, когда температура все-таки начала спадать, все отразилось во сне, где я оказался на берегу моря, с неба прямо на меня шел большой свет, а вокруг раздавалось безумно красивое пение молитвы Святому Духу «Царю небесный». Спели полностью. Мне прям понравилось.

На утро проснулся без привычной тяжести, а главное - за все время первый раз захотелось есть! Поэтому, когда сам пошел за завтраком к раздаче и попросил всего и побольше, проходящая мимо медсестра улыбнулась и сказала: «Ну вот и ты ожил, молодой человек!». Это была та самая медсестра, что ставила капельницу в первую ночь», - пояснил Александр.

Мысли, которые промелькнули у него в день госпитализации, к сожалению, оказались правдивыми: когда у мужчины появилась уверенность в том, что вскоре он вернется к нормальной жизни и делам, в его семье случилось большое горе – в КИМе скончался его отец, у которого диагностировали вирусную пневмонию.

«Он сгорел почти за неделю. Весть о его кончине застала меня, когда уже готовился к выписке. Тогда реальность перестала существовать - наверное, до сих пор ощущаю себя в каком-то параллельном мире, и реальность принять не могу. Какие-либо желания были убиты напрочь...На выходе из больницы увидел того самого мужчину, что хотел «бахнуть по ковиду» - сильно похудевшего, но посвежевшего. Бахать ему уже не хотелось», - написал пензенец.

Горожанин напомнил, что из больницы пациентов выписывают не полностью здоровыми, а просто «с положительной динамикой под наблюдением врача ВОП». Медик, по его словам, к нему так ни разу и не пришел. Он сообщил, что после прекращения действия сильного лекарства его состояние снова ухудшилось: поднялась температура, заболела голова, появились обмороки и боли в груди.

«В ночь перед тем, как мои родные пошли тоже делать КТ, у меня случился приступ. Все, наверное, было стандартно - вечером после всех переживаний наступили сильные сжимающие боли в груди, нехватка воздуха, отдало в руку...Гугл твердил: «Не гугли, а сразу вызывай «скорую», - что я и сделал. Приехали те же самые фельдшеры, что забирали меня в больницу в первый раз. Поэтому они спросили, как мне жилось в 4-й больнице, сделали ЭКГ, померили давление, вкололи каких-то лекарств и повезли в горбольницу №6. Отвезли на каталке в отделение. «Часть 2», - подумалось тогда», - написал мужчина.

Он вспомнил, что здешняя обстановка была спокойнее, чем в 4-й больнице: «Несколько человек на каталках, при этом большая часть уже была без сознания».

После обследования пензенец в этот же день отправился домой.

Эпилог

«А потом - восстановление, походы по врачам, обследования. «Ковид поразил мозг, вздыхал невролог, каково такое?!». Когда ты в принципе не можешь сконцентрироваться, а голова ходит ходуном и болит... И вот ты уже делаешь МРТ мозга и снова пьешь лекарства. Всего после выписки я вызывал скорую семь раз… Причем два раза - когда уже вышел из больничного», - поделился пациент, отметив, что ему бы не помешала реабилитация в санатории.

Сейчас результаты анализов показывают наличие антител в его организме и полное отсутствие вируса. По словам терапевта, на восстановление уйдет еще минимум полгода, добавил мужчина.

«И ты, переживая все это, понимаешь, что еще нужно подумать, как жить дальше в новой реальности. А ковид - навряд ли выдумка...» - резюмировал он, закрывая страшную страницу из своей жизни.

* употребление лекарств без назначения врача может привести к негативным последствиям.