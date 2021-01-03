В Пензе рядом с железнодорожным переездом произошло жуткое ДТП

В соцсети сообщили о жуткой аварии, случившейся рядом с железнодорожным переездом на улице Гагарина.

В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» появилось фото аварии, случившейся после восьми часов вечера рядом с железнодорожным переездом на улице Гагарина. На фото заметны серьезные механические повреждения темной легковой машины. Что стало причиной аварии, по фото определить сложно. На данный момент официальной информации об инциденте нет. О погибших тоже не сообщается.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Лучше не совершать резких маневров и перестроений. Пешеходам также следует соблюдать повышенную осторожность и помнить, что тормозной путь автомобиля во время снегопада сильно возрастает, то есть водитель может не успеть остановить машину перед ним.