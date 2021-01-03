В Сети появилась запись большого пензенского новогоднего концерта

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В Сети доступна запись пензенского новогоднего концерта «Большое новогоднее космическое путешествие» (16+).
Он транслировался на канале «Экспресс» в новогоднюю ночь. Все, кто не смог увидеть его в эфире, могут всей семьей посмотреть его в удобное время на видеохостинге.
«Звезды в нашем космосе – это и яркие события, и выдающиеся в той или иной отрасли люди, и талантливые солисты, и коллективы области», - рассказал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.