В Сети появилась запись большого пензенского новогоднего концерта

Он транслировался на канале «Экспресс» в новогоднюю ночь. Все, кто не смог увидеть его в эфире, могут всей семьей посмотреть его в удобное время на видеохостинге.

«Звезды в нашем космосе – это и яркие события, и выдающиеся в той или иной отрасли люди, и талантливые солисты, и коллективы области», - рассказал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.