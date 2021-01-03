Коронавирус забрал жизни еще троих пензенцев

В Пензенской области за сутки зарегистрировали еще три смерти от коронавируса.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с вирусом, с болезнью не справились 69-летний и 59-летний мужчины, а также 63-летняя женщина. Они страдали хроническими заболеваниями, однако причиной их смерти стал коронавирус, осложненный субтотальной пневмонией.

Таким образом, с начала пандемии в регионе от Covid-19 погибли 325 человек.

Напомним, пензенцам необходимо избегать мест массового скопления людей, исключить контакты с заболевшими, а также соблюдать меры профилактики. В праздники не стоит ходить в гости, так как можно заразить близких либо подхватить инфекцию от них.