В области состоялась очередная выписка победивших коронавирус пензенцев

В пензенском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили о пациентах, которых выписали из больниц за минувшие сутки.

С болезнью удалось справиться еще 138 пензенцам. Таким образом, с начала пандемии от Covid-19 в регионе выздоровели 21 440 человек.

Чтобы не заразиться, необходимо носить перчатки и маски, соблюдать социальную дистанцию и не забывать мыть руки с мылом. Стоит отменить посещение гостей в праздники, чтобы исключить риски заражения коронавирусом.