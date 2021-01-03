Чем опасна беспроводная зарядка для смартфона

Россияне активно пользуются беспроводной зарядкой, для подпитки своих гаджетов. Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об опасности этой технологии.

Среди пользователей существуют различные мифы эксплуатации, например, что зарядка портит микросхемы, вредит здоровью и изнашивает аккумулятор.

«Аккумулятор действительно сильно греется от такого способа зарядки, и потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», — пояснила эксперт.

Она отметила, что на практике означает, что батарея будет изнашиваться быстрее, однако разница будет почти не заметна. Тем не менее Эльвина Насибулина не рекомендует заряжать смартфон беспроводной зарядкой и совмещать обе зарядки одновременно. Иначе аккумулятор попросту перегреется, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».