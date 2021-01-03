Сколько жителей Пензенской области болеет ковидом

На портале стопкоронавирус.рф 3 января появилась оперативная информация о новых заболевших Covid-19 жителях Пензенской области.

Так, всего в регионе зафиксировано 26 649 случаев заражения, прирост за сутки составил 204 человека. Выздоровел 21 440 жителей, скончалось 326 пациентов. Активных случаев - 4883.

Всего по России число заболевших достигло 3 236 787 человек, из них новых - 24 150.

Пензенцам в новогодние выходные следует больше времени проводить дома, с семьей. Рекомендуется исключить посещение гостей и мест массового скопления людей, чтобы исключить риски заражения коронавирусом. Не стоит забывать про маски и антисептики.