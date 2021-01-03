Снегурочка приглашает пензенцев в свой терем

В Пензе в парке им. В. Г. Белинского в новогодние выходные работает терем Снегурочки.

«В ледяном доме есть все, что может создать новогоднее настроение: елочка, подарки и даже камин», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Волшебница споет вместе с юными пензенцами новогодние композиции, послушает их стихи и поиграет с ребятами в интересные игры. Гости смогут загадатьжелание, а также получить подарок и сделать памятное фото в доме внучки Деда Мороза.

Терем Снегурочки работает ежедневно с 15:00 до 16:00 до 8 января.

Напомним, на площади им. В. И. Ленина можно сходить в гости к Деду Морозу. Его домик работает ежедневно с 17:00 до 18:00 до 9 января.

