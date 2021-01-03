Коронавирусом заразилось еще 204 пензенца

В Пензенской области covid-19 подхватили еще 204 человека. В оперштабе региона по борьбе с вирусом сообщили географию распространения заболевания на 3 января.

162 из новых заболевших – жители города Пенза. В Шемышейском районе ковид зарегистрировали у 14 человек. В Заречном положительные тесты получили четыре пациента, в Пензенском и Иссинском районах – по семь.

В Бессоновском районе коронавирус подхватили три человека, в Неверкинском и Кузнецком – по два положительных теста. По одному новому заболевшему зафиксировали в Городищенском, Ленинском и Башмаковском районах.

Как сообщает оперштаб области по борьбе с вирусом, среди новых заболевших – 18 детей от восьми месяцев до 17 лет.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 15 января, также действует масочный режим. Узнать, как правильно носить маску, чтобы она не стала источником инфекции, можно здесь.