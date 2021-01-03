Какая хитрость водителей может привести к лишению прав

Автоэксперт и юрист Катерина Соловьева рассказала, что одна хитрость водителей может привести к лишению прав, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Autonews .

Речь идет об установке разных механизмов, которые замедляют работу дорожных камер. Эти нелегальные устройства с помощью одного движения водителя немного отодвигают плашку с госномером и заслоняют его от камер.

«Водителю будет грозить штраф или лишение прав на один-три месяца за установку любых механизмов, устройств, материалов, которые затрудняют прочтение регистрационных знаков», — сообщила эксперт.

По ее словам, наказание может последовать, даже если человек не применяет это устройство. Достаточно просто иметь этот механизм в машине. Инспекторы ГИБДД подтвердили слова юриста. Они также отметили, что за такое можно и вовсе прекратить регистрацию транспортного средства.

Кроме того, многие россияне замечают на дорогах машины со стертыми номерами. Иногда водители так делают, чтобы избежать камер и штрафов. Но, как пояснили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации, камера реагирует не на черную краску, а на светоотражающую белую краску на табличке. Даже абсолютно белый госномер камера сможет считать. Но за грязную табличку можно получить штраф от сотрудников ГИБДД.