Пензенцев приглашают на лыжную гонку

В Пензе на Олимпийской аллее 4 января состоится ежегодная акция «Зимние забавы» (0+).

В забеге примут участие школьники, студенты, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города. В пресс-службе мэрии уточнили, что также приглашаются все желающие жители и гости Пензы.

Участники будут преодолевать дистанции в 2 и 4 километра. Сбор и регистрация участников акции – в 9:00. Начало стартов – в 10:00.

В рамках акции также состоятся традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» подготовило афиши новогодних мероприятий и спектаклей. Их можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

